В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса
Заявление было опубликовано на сайте губернатора.
Фото : Рамблер1 марта 2020, 06:50
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Я, Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон в свете сложившейся ситуации… заявляю, что во всех округах штата Вашингтон действует чрезвычайное положение, - говорится в распространенном в субботу постановлении.
Губернатор также предписал государственным учреждениям и департаментам использовать госресурсы и делать все возможное для борьбы с распространением коронавируса. Режим ЧП подразумевает также возможность задействовать Национальную гвардию штата.
Ранее департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил, что в штате была зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории США.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009645-c87a2b8334c0a96f1dfa7010a78d68ed
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...