В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса

Заявление было опубликовано на сайте губернатора.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Я, Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон в свете сложившейся ситуации… заявляю, что во всех округах штата Вашингтон действует чрезвычайное положение, - говорится в распространенном в субботу постановлении.

Губернатор также предписал государственным учреждениям и департаментам использовать госресурсы и делать все возможное для борьбы с распространением коронавируса. Режим ЧП подразумевает также возможность задействовать Национальную гвардию штата.

Ранее департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил, что в штате была зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории США.

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