Учеными был обнаружен новый тип шизофрении

Проблемы были выявлены в росте полосатого тела, которое участвует в контроле сложных движений.

Американские ученые обнаружили новый тип шизофрении, проанализировав сканирование мозга 300 пациентов, страдающих этим заболеванием, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

С помощью томографа группа специалистов из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании во главе с профессором радиологии Кристосом Даватцикосом сделали МРТ-сканы головного мозга участников эксперимента, а также контрольной группы из 364 здоровых людей.

Медики исходили из предпосылки, что при шизофрении снижается общий уровень серого вещества. Это приводит к нарушению когнитивных функций у человека.

Однако выяснилось, что 40% больных шизофренией имели мозг практически без внешних нарушений. У них он сохранил прежние размеры, а структура и показатель массы не отличались от аналогичных параметров у здоровых людей из контрольной группы, - было опубликовано на портале Medical Xpress.

При этом проблемы были выявлены в росте полосатого тела, которое участвует в контроле сложных движений.

Сбои в его работе в частности вызывает синдром Туретта, болезнь Паркинсона и ряд других нарушений.

В будущем мы не будем говорить: "У него шизофрения", мы будем говорить: "У пациента есть "подтип" или "патологический паттерн, - сообщил Даватцикос.

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