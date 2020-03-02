Сборная США об Алматы, казахстанских фристайлистах и кайфе во время прыжков

Спортсменки признались, что вся сборная США хочет вернуться в Алматы вновь, им все понравилось, организация самих соревнований, люди, работающие с ними, еда, гостеприимство.

Впервые в истории в Алматы в местечке Ой-Карагай прошел Этап Кубка мира по лыжному фристайлу-акробатике. Медали нашли своих обладателей, а корреспондент zakon.kz встретился со спортсменками сборной США и узнал, чем привлекателен этот вид спорта, реально ли казахстанскую команду считают за серьезных соперников и насколько важна удача.

Мы встретились с экс-чемпионкой мира 26-летней Эшли Колдвэлл и выигравшей на Этапе Кубка мира в Алматы серебряную медаль 23-летней Меган Ник на следующий день после соревнований в American Corner. Девушки остались довольны организацией соревнований, похвалили наших волонтеров, а Эшли продемонстрировала, что немного говорит по-русски.

О казахстанской женской сборной по лыжному фристайлу-акробатике

"Мне очень понравилась казахстанская сборная. Это отличные спортсмены, думаю, что в пятницу сошлись все карты- Казахстан впервые проводил Этап Кубка мира у себя, это придало вашим спортсменам воодушевление, сделало их сильнее и помогло им выступить хорошо (наша Жанбота Алдабергенова, напомним, выиграла бронзовую медаль на ЭКМ в Алматы – Прим.Авт), для будущего это хорошо, позволит продолжать подъем духа и на следующих этапах они могут показать еще более высокие результаты", - сказала Эшли Колдвэлл.

Спортсменка призналась, что на различных соревнованиях постоянно встречается со спортсменками казахстанской сборной.

Да, я общаюсь с казахстанской сборной. Они знают английский, а я немного говорю по-русски, поэтому мне всегда интересно попрактиковать свой русский. Жанбота и Акмаржан (Калмурзаева – Прим.Авт) очень сильные спортсменки, но и знаю, что в казахстанской сборной есть много молодых, которые в будущем смогут показывать отличные результаты. Мы все друзья, в нашем спорте мы все друзья, - добавила Колдвэлл.

Меган Ник добавила, что казахстанская команда технически очень хорошо выполняет прыжки, уровень сложности в последнее время вырос и все это замечают, видят, как Казахстан прогрессирует в лыжной акробатике и все считают, что наша команда одержит еще немало побед.

Что чувствует спортсмен во время выполнения сальто и винтов в воздухе

Эшли Колдвэлл призналась, что во время прыжков спортсмены в лыжной акробатике чувствуют сильное возбуждение.

Ты не чувствуешь собственного веса, пытаешься манипулировать своим телом и это очень веселый вид спорта. Страх, конечно, присутствует, но другие ощущения перевешивают, это фан. Также ты думаешь о том, чтобы удачно приземлить после прыжка, - призналась американка.

Чем привлекательна лыжная акробатика

Меган Ник призналась, что любит лыжную акробатику за красоту и стремление к идеальному прыжку.

Об уровне соревнований в Алматы и отсутствии сильной китайской сборной

Меган Ник выиграла серебряную медаль в Алматы. Случайность это или закономерность? Спортсменка призналась, что добыть награду было не так-то просто. Во-первых. Погодные условия сложились не самые идеальные, с одной стороны, было тепло, что не позволяет много тренироваться. По ее словам, до начала соревнований идут 3 полноценных дня официальных тренировок, но в Алматы перед соревнованиями был туман и осадки, поэтому часть тренировок отменили.

Не было Китая, на женских соревнованиях нас было меньше, чем обычно. С одной стороны, это мне позволило быть на подиуме, несмотря на то, что в плане тренировок было немного сложно. Все взаимосвязано, - рассказала Меган.

Для Эшли Колдвэлл Этап Кубка мира в Алматы оказался не слишком удачным, она заняла только 12 место.

Конкретно в моем случае, я была очень хорошо подготовлена, но у меня просто не получилось. Такое бывает в лыжной акробатике, это не самый легкий вид спорта. В любом случае, рада результатам своей команды. Конечно, я была немного огорчена из-за своего выступления, но рада за коллег, - сказала Эшли.

За что спортсмены получают максимальные баллы в лыжной акробатике?

Во-первых, высота, которую набирает спортсмен при взмывании в воздух, во-вторых, положение тела во время выполнения сальто, твистов и винтов должно быть выпрямлено, в-третьих – чистота приземления. Все это умножается на коэффициент сложности трюка, который исполняет спортсмен.

Итоги сезона

Эшли Колдвэлл рассказала, что сезон-2019/20 был для нее немного сложным, результаты не те, которые она ожидала, но верит, что добьется новых побед и к своей золотой медали Чемпионата мира-2017 добавит новые награды.

Зато Меган Ник после нескольких неудачных сезонов показывает очень хорошие результаты, занимает 4 место в текущем розыгрыше Кубка мира.

Последние 3 сезона я выступала с травмой, это не позволяло мне достигать хороших результатов. В прошлый сезон я часто падала. С недавнего времени с нами работает новый тренер, который мне помогает быть последовательной, учиться каким-то новым более сложным вещам, я сейчас пробую больше сложных трюков, нежели ранее, - рассказала Меган Ник.

Весь этот сезона Меган использовала проверенную тактику: в квалификации и финале-1 делала более легкий прыжок, а в решающем финале-2 исполняла самый сложный прыжок, который умеет, чтобы победить. По ее словам, в лыжной акробатике это распространенная практика, но все зависит от уровня подготовки спортсменов, насколько сложные прыжки они могут выполнять.

В моем случае есть 1 очень сложный прыжок, который мне моя подготовка позволяет делать, его я исполняю в суперфинале, но у каждого есть свой предел по уровням прыжков, - добавила Меган.

Впечатления от Алматы

Спортсменки признались, что вся сборная США хочет вернуться в Алматы вновь, им все понравилось, организация самих соревнований, люди, работающие с ними, еда, гостеприимство.

Альберт Ахметов

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