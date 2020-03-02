Приговор ОПГ, состоящей из 26 полицейских Шымкента, оставлен без изменения

Экс-начальника регистрационно-экзаменационного отдела департамента полиции области Артыка Жаппарова суд приговорил к 11 годам.

2 марта судебной коллегией по уголовным делам оглашено постановление в отношении Жаппарова, Агабекова, Турегелдиева, Куанышбекова, Әбдіғаниева, Ботабекова, Джанабаева, Боранбаева и других (всего 38 человек), которым приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента от 11 ноября 2019 года оставлен без изменения, передает zakon.kz.

Все подсудимые были задержаны во время громкой спецоперации несколько лет назад. Экс-полицейские незаконно выдали 144 водительских удостоверения и зарегистрировали 353 автомобиля. Машины они покупали в странах ближнего и дальнего зарубежья, там же разбирали их на запчасти. А в нашу страну через посредников ввозили уже детали, которые после растаможки собирали, оформляли и продавали по поддельным документам. Ущерб государству оценили в два миллиарда 700 тысяч тенге.

Приговором суда за участие в составе организованной преступной группе (ст. 262 ч.3 УК) бывший начальник отдела регистрационно-экзаменационного отдела ДВД Южно-Казахстанской области Жаппаров, бывшие начальники Сайрамского, Туркестанского, Махтааральского, Байдибекского межрайонных регистрационно-экзаменационных отделении Турегелдиев, Куанышбеков, Агабеков, Әбдіғаниев, старший госавтоинспектор регистрационного пункта №2 Ботабеков, госавтоинспектор отдела Джанабаев, старший госавтоинспектор Боранбаев были признаны виновными и осуждены:

Жаппаров к 11 годам, Турегелдиев, Куанышбеков, Агабеков, Әбдіғаниев, Ботабеков, Джанабаев к 10 годам каждый, Боранбаев к 8 годам лишения свободы.

Их осудили за следующие преступления:

в период с 2012 по 2016 годы, используя свои служебные полномочия, они незаконно документировали и ставили на учет автотранспортные средства, привезенные из-за заграницы в виде запасных частей,

за незаконную выдачу водительских удостоверений (ст. 361 ч.4 п.1 УК),

за дачу взяток внедренным в уголовную среду сотрудникам антикорупционной службы (ст. 367 ч. 4 УК)

за совершение служебного подлога (ст. 369 ч.1 УК).

По ст.218 ч. 3 п.3, ст. 366 ч.4 УК Куанышбеков, Турегелдиев и Жаппаров, по ст. 218 ч.2 п.2 Агабеков признаны невиновными и оправданы из-за недоказанности в их деяниях состава указанных уголовных правонарушений.

По ст. 369 ч.1 УК (служебный подлог) Агабеков, Куанышбеков, Турегелдиев, Әбдіғаниев, Ботабеков, Джанабаев и Боранбаев освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Они пожизненно лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Отбытие наказания назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Остальные: автоинспекторы, специалисты – криминалисты, признанные виновными в служебных подлогах, взятках, незаконной документации, постановке на учет не представленных на осмотр авто, незаконной выдаче водительских удостоверений, и были приговорены к разным срокам, таким как 6 лет, 4 года 8 месяцев, 5 лет ограничения свободы. По некоторым преступлениям часть осужденных была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Также осужденные попали под действие Закона об амнистии, и им сократили сроки наказания.

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