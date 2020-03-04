Новые предприятия, технологии, рабочие места: реализация инвестпроектов в СКО

В 2019 году в регион привлекли 15,9 млрд тенге внешних инвестиций с ростом 33,2%.

Привлечение инвесторов и концентрация инвестиционных ресурсов на наиболее перспективных направлениях развития производственного сектора экономики – одна из главных задач для руководства любого региона страны. И акимат Северо-Казахстанской области уделяет особое внимание разработке и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного и инновационного климата и привлечению отечественного и иностранного капитала. О том насколько плодотворно ведется эта работа, и каких результатов уже удалось достичь, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель Управления индустриально-инновационного развития СКО Арман Уразгулов.

- Что делается руководством области для привлечения инвестиций в регион?

- С целью увеличения объема привлеченных инвестиций, в регионе проводятся заседания регионального Совета по привлечению инвесторов, встречи с инвесторами и руководителями дипломатических миссий. Также мы принимаем участие в международных и региональных форумах. Все эти меры позволяют рассказать всем о наших возможностях и потенциале, чем мы выгодно отличаемся от других регионов, тем самым привлекая в СКО как отечественных, так и иностранных инвесторов.

Также новый импульс развитию экономики даст новая специальная экономическая зона "QYZYLJAR". В настоящее время ведется работа с потенциальными инвесторами, которые проявляют большую заинтересованность в налаживании производства на территории СЭЗ. Ее участниками уже стали ведущие компании - это транснациональная корпорация YDA Holding. Наши турецкие партнеры построят многопрофильную больницу по международному стандарту на 510 коек.

Отечественный инвестор AlageumElectric откроет электротехнический завод по выпуску трансформаторов. Общая площадь составит 20 тыс. квадратных метров. Трудоустроятся 350 человек. Мощность предприятия 12 тысяч трансформаторов год. Скоро начнутся ремонтные работы в производственном помещении.

Также AlageumElectric начнет строительство деревоперерабатывающего завода. Там будет создано до 500 новых рабочих мест.

- Потенциальные инвесторы из каких стран посетили СКО за последние время, и насколько они готовы вкладывать свои деньги?

- За последние годы наш регион посетили как потенциальные инвесторы, так и руководители дипломатических миссий из таких стран как КНР, Франция, Германия, Швейцария. Турция, Корея и Россия. В рамках визитов мы провели переговоры, сумели заинтересовать их. На сегодня уже со многими ведется реализация совместных инвестпроектов.

- Сколько инвестиций привлечено в регион в прошлом году и в каких направлениях они используются?

- По итогам 12 месяцев 2019 года рост инвестиций составил 8,8% или 235,6 млрд тенге, из них частных - 193,8 млрд тенге (рост 21,9%). Также особое внимание мы уделяем привлечению иностранных и внешних инвестиций.

За январь-декабрь прошлого года мы привлекли 15,9 млрд тенге внешних инвестиций с ростом 33,2%. Растет объем и привлеченных прямых иностранных инвестиций. За 9 месяцев прошлого года иностранные инвестиции составили 9,4 млн долларов США, что на 9,7 млн долларов больше, чем в 2018 году.

В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наибольший процент приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство (45,7%), промышленность (13,4%), операции с недвижимым имуществом (12,8%), транспорт и складирование (12,2%).

- Реализация каких инвестиционных проектов только запланирована, а по каким уже есть конкретные результаты?

- На сегодня у нас на мониторинге находится 42 инвестиционных проекта на сумму 527 млрд тенге. Благодаря реализации данных проектов планируется создание порядка 5 000 рабочих мест (4899). В этот перечень входят как перспективные, так и начавшие реализацию инвестиционные проекты. В их числе такие новые проекты как переработка рыбы, выпуск бумажных изделий, производство кирпича и другие. По 24 проектам из нашего пула мы начали реализацию.

В прошлом году мы ввели в эксплуатацию целый ряд инвестиционных проектов, благодаря чему привлекли более 20 млрд тенге и создали 532 новых рабочих места.

Открылись новые предприятия по переработке зерновых и масличных культур, мяса, производству комбикормов. Дали старт работе первой в республике полной автоматизированной лаборатории.

На заводе "BioOperations" запущена вторая линия по производству крахмала и глютена. В этом году начнем производить биоэтанол. Сегодня в США экспортируется глютен. Отправлено 800 тонн на 320 млн. тенге.

Наращивает обороты комбикормовый завод ТОО "KAZMEAL". В начале февраля этого года первую партию готовой продукции отправили на экспорт в КНР. Завод планирует нарастить объемы экспорта до 700 тыс. тонн.

- Сколько инвестиционных проектов планируется реализовать в текущем году и в каких именно сферах?

- Сегодня экономика области имеет аграрную направленность. Наша задача сделать экономику области аграрно-индустриальной. Этого мы достигнем благодаря реализации перспективных инвестпроектов.

В текущем году мы планируем реализацию 18 инвестиционных проектов на сумму 38 млрд тенге. Новые инвестпроекты дадут хороший импульс для развития индустриальной экономики области.

Турецкие инвесторы запустят завод по изготовлению ламинированной фанеры. Будет создано до 100 постоянных рабочих мест. Сейчас идет ремонт помещения, закуплено оборудование.

Еще 200 рабочих мест появится благодаря производству изотермических вагонов-термосов. Новое предприятие планирует выпускать до 1 200 вагонов в год. В скором времени откроется завод по выпуску древесного шпона.

В прошлом году на месторождении Сырымбет проведены вскрышные работы. В 2020 году будут разработана проектно-сметная документация на строительство горно-обогатительной фабрики. В этом году заработает оптово-распределительный центр.

Подготовил Владимир Демидов

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