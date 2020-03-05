Омар Жалел прокомментировал свое высказывание, вызвавшее скандал

Он считает, что сегодня девушки слишком увлечены учебой, сосредоточены на карьере, пренебрегают замужеством, семьей и детьми.

Кандидат филологических наук, абаевед Омар Жалел, чье высказывание на лекции в НИШ в Таразе вызвало негативную реакцию, объяснил свою позицию, передает zakon.kz.

"Девочки, воспитанные в казахских традициях, поняли истинную суть моих слов, в отличие от европеизированных девочек. К сожалению, сейчас в семьях неправильно воспитывают девочек, чересчур погружая их в учебу и забывая о том, что истинное предназначение женщин - быть матерью", - сказал по телефону корреспонденту Sputnik Казахстан ученый.

Он считает, что сегодня девушки слишком увлечены учебой, сосредоточены на карьере, пренебрегают замужеством, семьей и детьми.

Общество называет это выбором. В этом я вижу главное нарушение гендерных прав, - сказал Жалел.

"Мы нарушаем права женщин. Почему, спросите вы. Бог создал женщину быть матерью. А мы лишаем ее этого права. Мы воспитываем их не к тому, чтобы быть матерью, а к тому, чтобы зарабатывать деньги. Именно в этом и идет нарушение гендерной политики", - считает он.

Жалел провел лекцию в "Назарбаев интеллектуальной школе" в Таразе, посвященную жизни и творчеству Абая Кунанбаева. В своем выступлении он заявил, что предназначение девушек – рожать детей.

"Девушки не должны становиться академиками, они должны рожать академиков", - подчеркнул Жалел. Он сравнил девушек с "маркерами", которые имеют свойство высыхать.

Это высказывание возмутило школьниц и общество.

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