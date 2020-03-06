У молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди - маммолог

Ежегодно в мире регистрируется от 1 миллиона 250 тысяч до полутора миллионов случаев заболевания.

Рак молочной железы, который является наиболее распространенным онкозаболеванием, "помолодел", врачи все чаще сталкиваются с пациентками 30-35 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Рак молочной железы - наиболее распространенное онкологическое заболевание среди женщин в мире… Как и многие болезни, рак, к сожалению, "помолодел". Мы все чаще сталкиваемся с очень молодыми пациентками - 30-35 лет, - рассказала хирург, маммолог-онколог НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, к.м.н. Наталья Германович.

Она уточнила, что по последним данным, ежегодно в мире регистрируется от 1 миллиона 250 тысяч до полутора миллионов случаев заболевания.

По ее словам, для своевременной диагностики заболевания каждая женщина, начиная с 18 лет, должна каждый год проходить обследование у маммолога. При этом в возрасте до 38 лет достаточно сделать УЗ-исследование, а после к нему должна добавляться еще и маммография, отметила врач.

Мы обладаем большим спектром диагностических возможностей. Просим только об одном: чтобы женщина дошла до специалиста. Но, к сожалению, достучаться до пациенток иногда бывает сложно, - подчеркнула Германович.

В группу риска попадают женщины, у которых в семье были заболевания раком молочной железы или раком яичников, им следует обязательно сдавать анализ на генетические мутации. При наличии генетических "поломок" риск развития рака достаточно высок: по данным литературы, от 40 до 70 процентов, и с возрастом он только увеличивается, пояснила онколог.

Она добавила, что за последние 20 лет удалось существенно изменить в лучшую сторону ситуацию с лечением рака молочной железы. Если ранее практически все пациентки уже на первом этапе подвергались хирургическому вмешательству, то сегодня лечение не всегда можно и нужно начинать с хирургии, учитывая колоссальное развитие химиотерапевтического, лучевого лечения.

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