В КУИС прокомментировали слухи о смерти Челаха
Осужденный жив, здоров. На состояние здоровья жалоб и претензий не имеет.
Фото : Inbusiness.kz6 марта 2020, 13:39
Пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК рапространила информацию относительно слухов о смерти осужденного пожизненно Владислава Челаха, передает zakon.kz.
Информация, не соответствующая действительности. Осужденный, о ком речь идет, жив, здоров. По-прежнему содержится в учреждении чрезвычайной безопасности. На состояние здоровья жалоб и претензий не имеет, - сказано в распространенном сообщении.
Ранее в СМИ вышла новость о том, что журналисты, чтобы развеять слухи о самоубийстве Челаха навестили его в местах заключения.
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