Эрдоган напомнил США о желании Турции купить Patriot

Недавно он встречался с Путиным.

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган вновь заговорил о покупке зенитно-ракетных комплексов у США, сообщает zakon.kz со ссылкой на Yeni Safak.

С-400 - это наш товар. Обучение работе с ним продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к использовании. Но я вчера сказал (Владимиру Путину), что если Америка поставит нам системы ПВО Patriot, мы их тоже купим, - заявил Эрдоган.

Лидер Турции уже несколько лет пытается договориться о поставках ЗРК Patriot. Через некоторое время Эрдоган приобрел у России С-400.

5 марта Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, тогда они пришли к мирным соглашениям.

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