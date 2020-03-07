Эрдоган напомнил США о желании Турции купить Patriot
Недавно он встречался с Путиным.
Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası7 марта 2020, 06:29
Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган вновь заговорил о покупке зенитно-ракетных комплексов у США, сообщает zakon.kz со ссылкой на Yeni Safak.
С-400 - это наш товар. Обучение работе с ним продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к использовании. Но я вчера сказал (Владимиру Путину), что если Америка поставит нам системы ПВО Patriot, мы их тоже купим, - заявил Эрдоган.
Лидер Турции уже несколько лет пытается договориться о поставках ЗРК Patriot. Через некоторое время Эрдоган приобрел у России С-400.
5 марта Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, тогда они пришли к мирным соглашениям.
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