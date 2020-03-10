Дистанционное обучение могут ввести в Казахстане в случае коронавируса
Не только в вузах, но и в колледжах и некоторых школах.
Фото : kazakh-tv.kz10 марта 2020, 17:31
На брифинге в СЦК в Нур-Султане главный санврач страны Жандарбек Бекшин рассказал о возможности введения в стране дистанционного обучения в случае выявления коронавируса, передает zakon.kz.
На брифинге представители СМИ озвучили, что студенты из ЕНУ сообщили им о введении в учебном заведении дистанционного обучения. Комментируя это, Бекшин сообщил, что одним из пунктов в списке мер при выявлении коронавируса значится введение дистанционного обучения.
Министерство образования подготовило пакет документов и одним из пунктов имеется предложение дистанционного обучения. Это и раньше проводилось - дистанционное обучение в некоторых вузах. Один из пунктов, который сейчас в плане Министерства образования, есть это дистанционное обучение. Там, где это позволит техническая составляющая, не только в вузах, но и в колледжах и некоторых школах, - сообщил Бекшин.
Ранее Бекшин сообщил, что ученые спрогнозировали появление коронавируса в Казахстане в период 11-16 марта.
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