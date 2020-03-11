Дело Акжаркын Турлыбай находится на контроле у Токаева

Президент поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами.

Дело казахстанки Акжаркын Турлыбай, которая была осуждена за контрабанду наркотиков в Китае, находится на контроле у Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передает zakon.kz.

Сегодня в СМИ вновь обсуждается вопрос о возможной передаче Казахстану гражданки нашей страны Акжаркын Турлыбай, осужденной судом КНР.

В связи с этим необходимо напомнить, что вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, который недавно посетил нашу страну, - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ранее Токаев в ходе своего визита в Пекин в сентябре 2019 года призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении Акжаркын Турлыбай и содействовать ее возвращению в Казахстан. Президент поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами.

Ситуация находится на постоянном контроле у Главы государства, - заверил Берик Уали.

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы.В конце прошлого года дело пересмотрели в гуанчжоуском суде, приговор оставили без изменений.

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