МИД прокомментировал ужесточение правил въезда для казахстанцев

Данный вопрос только рассматривается.

Министерство иностранных дел РК связалось с властями Таиланда после сообщения об ужесточении правила въезда в королевство для казахстанцев, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МИД РК, Казахстан еще не получал официального уведомления об ужесточении правил. Сообщается, что данный вопрос только рассматривается и не вступил в силу.

Относительно публикации в ряде казахстанских СМИ информации о том, что власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе и Казахстану, могу сказать, что официального уведомления от тайской стороны мы еще не получили.Наше Посольство в Бангкоке связалось с МИД Таиланда, где заверили, что данный вопрос пока находится на рассмотрении тайских компетентных органов и данные правила еще не вступили в силу. При появлении какой-либо информации казахстанские дипломаты будут уведомлены заранее, - сообщили в МИД РК.

11 марта появилась информация об ужесточении правила въезда для граждан 18 стран, в том числе Казахстана, отменив возможность оформления визы по прибытии в страну.

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