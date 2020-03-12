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Индия закрыла страну

Действие всех виз, за исключением дипломатических, официальных, ООН, международных организаций, рабочих приостановлено с 13 марта до 15 апреля 2020 года.

Фото : pixabay.com12 марта 2020, 12:11

В Индии прошло заседание правительства, на котором был принят ряд решений по мерам профилактики распространения коронавируса. В частности, была приостановлена выдача виз иностранцам, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте правительства Индии, действие всех виз, за исключением дипломатических, официальных, ООН, международных организаций, рабочих приостановлено с 13 марта до 15 апреля 2020 года.

Выданные ранее визы "замораживаются". Тем, кому необходимо посетить Индию по веской причине, нужно обратиться в индийское представительство в их стране.

Все въезжающие путешественники, в том числе граждане Индии, побывавшие в Китае, Италии, Иране, Корее, Франции, Испании и Германии после 15 февраля, должны быть помещены на карантин на срок не менее 14 дней.


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