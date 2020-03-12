Весеннее ЕНТ в Казахстане перенесли на поздний срок
Все зависит от эпидемиологической ситуации - министр.
Фото : mir24.tv12 марта 2020, 13:33
Министр образования и науки РК Аймагамбетов Асхат на пресс-конференции в СЦК сообщил, что ЕНТ в конце марта отменили, передает zakon.kz.
- Единое национальное тестирование проводится четыре раза в год. Очередное платное ЕНТ должно было пройти в конце марта. Мы его отложили на более поздние сроки. Летнее тестирование будет. Окончательно станет ясно позднее. Все зависит от эпидемиологической ситуации, - сказал министр.
Ранее сообщалось, что студенты с 16 марта переходят на дистанционное обучение. Каникулы у школьников начнутся неделей раньше - также с 16 марта.
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