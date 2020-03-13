Султанов: Возможен дефицит информированности, но не товаров

В стране приняты беспрецедентные меры против распространения короновируса.

В Казахстане не будет длительных карантинов, а потому людям не нужно закупаться впрок. Об этом на пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

По самим продуктам, хочу отметить, нет никакого дефицита. Возможен дефицит информированности, но никакого дефицита товаров мы не допустим. Это зависит от всех нас. Не нужно создавать ажиотаж, - сообщил он.

Спикер обратил внимание, что в стране приняты беспрецедентные меры против распространения короновируса. И это, в свою очередь, позволяет создавать говорить, что "в Казахстане не будет таких длительных карантинов, не будет длительных периодов сидеть дома".

Кроме того, по словам Султанова в стране стабилизировалась ситуация по социально-значимым продуктам

Если мы в прошлом году наблюдали значительный рост, то все проблемы, которые возникали и все причины, которые приводили к росту, на сегодня исчерпаны. Мы за первые два месяца видим минимальный уровень роста за последние пять лет, на 0,6% произошел рост на группу из 19 социально-значимых товаров, - сказал он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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