Мы достойно пройдем через сложности - Биртанов

Прошу верить только официальным данным - министр.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в СЦК рассказал о том, что в стране выявлены случаи коронавируса и казахстанцы достойно пройдут через сложности, передает zakon.kz.

Мы в полной мере готовы. Подготовлены койки в достаточном количестве, имеются запасы медицинских препаратов, дезинфицирующих средств. Персонал прошел необходимое обучение. Работники знают, что делать. Казахстанцы смогут получилить ответы по телефону 1406 , - сказал он на пресс-конференции, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции.

Он призвал верить только официальным данным.

Хочу пожелать всем крепкого здоровья. Мы сильный народ. Мы проходили через разные сложности. Мы достойно пройдем через сложности. Вместе мы едины, - заключил он.

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