Зараженные коронавирусом казахстанцы не знали, что болеют - Управздрав

Их забрали врачи в инфекционную больницу.

Зараженные коронавирусом казахстанцы не знали, что болеют, сообщил руководитель управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев, передает zakon.kz.

Проводится эпидемиологическое расследование, оно проводится не только на уровне нашей республики. Соответствующие службы нашей республики имеют взаимодействие с санитарно-эпидемиологическими службами других стран. Мы определили, что человек, который вчера был госпитализирован, она прилетела к нам 9 марта и, возможно, имела контакт с людьми, заболевшими вирусом в зарубежных странах, в том числе в Швейцарии. Ее нашли и забрали вчера в инфекционную больницу. Сегодня анализы подтвердили, что она больна коронавирусом. Она сама не подозревала, что болеет какой-то болезнью. Мы ее сами нашли, - сказал он.

По второму пациенту известно, что он прилетел из Германии и контактировал с казахстанцем, заболевшим коронавирусом в Европе.

Была информация о том, что он был в контакте с заболевшим коронавирусом в Европе. Мы сразу же из аэропорта, с площадки забрали на скорой, подготовленной определенными средствами защиты в инфекционный стационар, - добавил он.

Заместитель руководителя Департамента контроля качества товаров и услуг Асель Калыкова рассказала, что все прилетающие в Казахстан заполняют анкеты, и таким образом у властей есть возможность знать, кто и где был до прилета в Казахстан.

Уже на борту самолета, когда они летят в Алматы, есть анкета, где описываются паспортные данные, место проживания в Алматы или временная остановка в других городах, куда следуют транзитом. Описывают весь маршрут следования, то есть, в каких городах они бывали. Эти города анализируются и специалистами санэпидслужбы, а также санитарно-контрольным пунктом, в аэропорту уточняется посещение стран, который входит в одну из категорий, где есть вирус, - сказала она.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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