Заседание политсовета Nur Otan отменили

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил об отмене заседания партии 18 марта, передает zakon.kz.

В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии «Nur Otan», назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется.