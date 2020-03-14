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Заседание политсовета Nur Otan отменили

В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Фото : Нур отан14 марта 2020, 11:04

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил об отмене заседания партии 18 марта, передает zakon.kz.

В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии Nur Otan, назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется, - написал он в твиттере.


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