Заседание политсовета Nur Otan отменили
В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Фото : Нур отан14 марта 2020, 11:04
Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил об отмене заседания партии 18 марта, передает zakon.kz.
В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии Nur Otan, назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется, - написал он в твиттере.
В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии «Nur Otan», назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) March 14, 2020
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