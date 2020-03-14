Алматинские медики рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Состояние троих из них врачи расценивают, как удовлетворительное.
Фото : 24kz14 марта 2020, 14:50
Четверо пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19 получают лечение в одной из алматинских больниц, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Состояние троих из них врачи расценивают, как удовлетворительное. У одной пациентки состояние средней тяжести. Все инфицированные получают лечение согласно утвержденного протокола, назначена противовирусная и симптоматическая терапии.
На сегодняшний день также определены контактные лица, которые также госпитализированы в инфекционную больницу. За ними установлено наблюдение, проводится осмотр, трёхчасовая термометрия. Состояние контактных лиц удовлетворительное. Повышение температуры и других признаков заболевания у них на данный момент нет. В стационаре имеется все необходимое количество препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медработники обучены, подготовлены к работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, - рассказала руководитель больницы Айгуль Абдрахманова.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011566-e68cf2c0d3d4c6eae8f79b9d0859fde8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...