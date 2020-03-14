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Алматинские медики рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Состояние троих из них врачи расценивают, как удовлетворительное.

Фото : 24kz14 марта 2020, 14:50

Четверо пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19 получают лечение в одной из алматинских больниц, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Состояние троих из них врачи расценивают, как удовлетворительное. У одной пациентки состояние средней тяжести. Все инфицированные получают лечение согласно утвержденного протокола, назначена противовирусная и симптоматическая терапии.

На сегодняшний день также определены контактные лица, которые также госпитализированы в инфекционную больницу. За ними установлено наблюдение, проводится осмотр, трёхчасовая термометрия. Состояние контактных лиц удовлетворительное. Повышение температуры и других признаков заболевания у них на данный момент нет. В стационаре имеется все необходимое количество препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медработники обучены, подготовлены к работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, - рассказала руководитель больницы Айгуль Абдрахманова.


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