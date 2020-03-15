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Узбекистан закроет все вузы, школы и детские сады из-за коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.

Фото : uzreport15 марта 2020, 15:47

Власти Узбекистана после первого случая заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, объявили о закрытии на карантин всех детских садов, школ и высших учебных заведений, сообщает zakon.kz со ссылкой на uznews.

Соответствующее заявление сделал на брифинге премьер-министр республики Абдулла Арипов.

В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса с 16 марта все детские сады, школы и высшие учебные заведения республики закрываются на карантин, - сказал Арипов.

Ранее мы сообщали, о том, что 15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19.


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