"Аэрофлот" с 19 марта приостановит полеты в восемь городов Казахстана
Для возвращения в Россию ее граждан "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 19 марта приостанавливает полеты в восемь городов Казахстана, передает zakon.kz.
Как сказано в информационном сообщении авиакомпании, полеты в/из Москвы приостанавливаются на срок до 23 апреля в:
- Алматы с 23 марта по 23 апреля 2020 года
- Костанай с 21 марта по 22 апреля 2020 года
- Караганда с 19 марта по 23 апреля 2020 года
- Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля 2020 года
- Актау с 23 марта по 23 апреля 2020 года
- Актобе с 23 марта по 23 апреля 2020 года
- Шымкент (Казахстан) с 23 марта по 22 апреля 2020 года
- Атырау с 24 марта по 23 апреля 2020 года
Для возвращения в Россию ее граждан "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов:
* SU2072/2073
С 17/18 по 22/23 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Алматы - Шереметьево
* SU1946/1947
С 17/18 по 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Нур-Султан - Шереметьево
* SU1956/1957
17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актобе - Шереметьево
* SU1948/1949
18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Шымкент - Шереметьево
* SU1950/1951
17/18, 19/20, 21/22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Атырау - Шереметьево
* SU1958/1959
17/18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Караганда - Шереметьево
* SU1936/1937
18/19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Костанай - Шереметьево
* SU1952/1953
17/18, 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актау - Шереметьево
* SU1954/1955
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