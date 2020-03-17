"Аэрофлот" с 19 марта приостановит полеты в восемь городов Казахстана

Для возвращения в Россию ее граждан "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 19 марта приостанавливает полеты в восемь городов Казахстана, передает zakon.kz.

Как сказано в информационном сообщении авиакомпании, полеты в/из Москвы приостанавливаются на срок до 23 апреля в:

- Алматы с 23 марта по 23 апреля 2020 года

- Костанай с 21 марта по 22 апреля 2020 года

- Караганда с 19 марта по 23 апреля 2020 года

- Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля 2020 года

- Актау с 23 марта по 23 апреля 2020 года

- Актобе с 23 марта по 23 апреля 2020 года

- Шымкент (Казахстан) с 23 марта по 22 апреля 2020 года

- Атырау с 24 марта по 23 апреля 2020 года

Для возвращения в Россию ее граждан "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов:

* SU2072/2073

С 17/18 по 22/23 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Алматы - Шереметьево

* SU1946/1947

С 17/18 по 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Нур-Султан - Шереметьево

* SU1956/1957

17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актобе - Шереметьево

* SU1948/1949

18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Шымкент - Шереметьево

* SU1950/1951

17/18, 19/20, 21/22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Атырау - Шереметьево

* SU1958/1959

17/18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Караганда - Шереметьево

* SU1936/1937

18/19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Костанай - Шереметьево

* SU1952/1953

17/18, 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актау - Шереметьево

* SU1954/1955

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