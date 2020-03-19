Как должны работать объекты торговли и услуг в период ЧП - рекомендации
Так, объектам общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии и т.д.), расположенным в торговых центрах, необходимо усилить меры санитарной безопасности.
Министр торговли и интеграции РК и министр здравоохранения совместным приказом утвердили Рекомендации по функционированию объектов торговли на период действия чрезвычайного положения в Казахстане, передает zakon.kz.
Объекты, деятельность которых необходимо приостановить
Закрыть непродовольственные торговые рынки, крупные торгово-развлекательные центры, торгово-развлекательные центры, крупные торговые дома, крупные торговые центры, имеющиеся на их территории и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты с массовым скоплением людей, за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств.
Торговые объекты, ограниченные в функционировании
Торговые объекты (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие объекты розничной торговли) площадью менее 2000 кв.м., для обеспечения продовольственной безопасности работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций, в частности:
- время работы с 10:00 часов до 18:00 часов;
- продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, следует осуществлять только в упакованном виде;
- реализация продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов;
- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы;
- установить тепловизоры на всех действующих входах для постоянного мониторинга состояния посетителей;
- допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей;
- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;
- проводить регулярное проветривание объектов, дезинфицировать приточно-вытяжные установки, увеличить фильтрацию и проветривание помещений путём забора воздуха снаружи;
- не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра;
- закрепить ответственных работников в торговых объектах, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов;
- обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки.
При этом объектам общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии и т.д.) расположенным на территории торговых объектов, необходимо усилить меры санитарной безопасности, в частности:
- осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки;
- рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);
- недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;
- по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;
- обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки.
- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы.
Ограничивается функционирования объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и т.д.)
Этим объектам предписано:
- ограничить время работы до 22.00 часов;
- ограничить количество посетителей не более 50 человек одновременно;
- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;
- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы и двери, лифты и каждые три часа - полы;
- вводится запрет в столовых на линии раздачи на самообслуживание посетителями;
- не допускать к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
- рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе с посетителями (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);
- по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;
- обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки;
- оказание услуг населению на объектах торговли и общественного питания в одноразовых перчатках подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания);
- соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров в ресторанах, кафе, барах, столовых и т.д.
Ограничивается функционирования объектов сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие)
В таких объектах необходимо:
- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;
- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы;
- допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей.
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