Как должны работать объекты торговли и услуг в период ЧП - рекомендации

Так, объектам общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии и т.д.), расположенным в торговых центрах, необходимо усилить меры санитарной безопасности.

Министр торговли и интеграции РК и министр здравоохранения совместным приказом утвердили Рекомендации по функционированию объектов торговли на период действия чрезвычайного положения в Казахстане, передает zakon.kz.

Объекты, деятельность которых необходимо приостановить

Закрыть непродовольственные торговые рынки, крупные торгово-развлекательные центры, торгово-развлекательные центры, крупные торговые дома, крупные торговые центры, имеющиеся на их территории и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты с массовым скоплением людей, за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств.

Торговые объекты, ограниченные в функционировании

Торговые объекты (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие объекты розничной торговли) площадью менее 2000 кв.м., для обеспечения продовольственной безопасности работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций, в частности:

- время работы с 10:00 часов до 18:00 часов;

- продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, следует осуществлять только в упакованном виде;

- реализация продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов;

- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы;

- установить тепловизоры на всех действующих входах для постоянного мониторинга состояния посетителей;

- допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей;

- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

- проводить регулярное проветривание объектов, дезинфицировать приточно-вытяжные установки, увеличить фильтрацию и проветривание помещений путём забора воздуха снаружи;

- не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра;

- закрепить ответственных работников в торговых объектах, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов;

- обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки.

При этом объектам общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии и т.д.) расположенным на территории торговых объектов, необходимо усилить меры санитарной безопасности, в частности:

- осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки;

- рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

- недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

- по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;

- обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки.

- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы.

Ограничивается функционирования объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и т.д.)

Этим объектам предписано:

- ограничить время работы до 22.00 часов;

- ограничить количество посетителей не более 50 человек одновременно;

- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы и двери, лифты и каждые три часа - полы;

- вводится запрет в столовых на линии раздачи на самообслуживание посетителями;

- не допускать к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

- рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе с посетителями (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

- по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;

- обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки;

- оказание услуг населению на объектах торговли и общественного питания в одноразовых перчатках подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания);

- соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров в ресторанах, кафе, барах, столовых и т.д.

Ограничивается функционирования объектов сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие)

В таких объектах необходимо:

- установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

- ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы;

- допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей.

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