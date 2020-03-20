Когда закончится ценовая война на мировых рынках нефти

В случае если Саудовская Аравия и Россия смогут возобновить работу ОПЕК+, цена на нефть может вернуться к отметке 50 USD за баррель, даже с учетом коронавирусной пандемии.

Когда может закончиться ценовая война на мировом рынке нефти и какие факторы могут способствовать этому, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как мы писали не раз, текущая ценовая война на рынке нефти не выгодна никому: ни России, ни Саудовской Аравии, ни США. Поэтому мы предполагали и предполагаем, что в скором времени должен наступить конец данному конфликту. И при этом различные стороны, которых напрямую коснулись последствия перенасыщения рынка нефти, уже стали проявлять активность, пытаясь приблизить момент завершения ценовой войны, – написал Олжас Тулеуов.

Так, он отметил, что не все влиятельные игроки нефтяного сектора России поддерживают ее текущие действия по развалу ОПЕК+ и конфликту с Саудовской Аравией. В частности, крупнейшая частная нефтекомпания Лукойл и ее вице-президент Леонид Федун выступают за возобновление переговоров России с ОПЕК и считают стоимость нефти около 25 USD за баррель катастрофической. Также, по оценкам Лукойл, в случае если Саудовская Аравия и Россия смогут возобновить работу ОПЕК+, цена на нефть может вернуться к отметке 50 USD за баррель даже с учетом коронавирусной пандемии.

В свою очередь ряд американских сенаторов, лоббирующих интересы нефтяных компаний, проявляют большую обеспокоенность по текущему раскладу дел и призывают США вмешаться в ценовую войну. Так, они уже проводят переговоры с послом Саудовской Аравии, а также призывают Трампа ввести эмбарго на саудитскую и российскую нефть, чтобы те не смогли ее реализовывать у крупных потребителей, как это было сделано с Ираном. Более того, США рассматривают возможность обновления и усиления своей санкционной политики в отношении России, которая будет направлена на то, чтобы та сократила объем добычи.

Учитывая все это и то, что в самой России с каждым падением нефтяных котировок становится все тяжелее справляться с возникающими и предполагаемыми проблемами в экономике, ценовая война имеет шансы в скором времени завершиться с новыми переговорами ОПЕК+ или без них. Данный фактор вкупе с вероятным восстановлением экономической активности в Китае, где официально декларируется окончание эпидемии COVID-19, а также в совокупности с масштабными мерами поддержки экономик в крупнейших странах мира, может способствовать восстановлению и даже некоторому росту нефтяных котировок. И вопрос тут может быть лишь во времени. Во всяком случае, при реализации данного вполне вероятного сценария существенно снизится возникшее давление на экономику Казахстана и курс тенге, – считает Олжас Тулеуов.

Он дополнил, что в моменте котировки Brent растут уже на 17% и достигли 29 USD за баррель, а рубль к доллару США укрепляется на 2,6% до 78,6 – минимума за два последних непростых дня.

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