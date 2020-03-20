Почти на 400 человек увеличилось число алматинцев на домашнем карантине
696 человек - в провизорных центрах.
Фото : акимат Алматы20 марта 2020, 13:19
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о том, сколько людей в городе находятся на карантине, передает zakon.kz.
На карантине в провизорных центрах находится 696 человек. 1108 человек на домашнем карантине, - сказал он на брифинге по теме "О состоянии лиц, заражённых коронавирусной инфекцией".
19 марта сообщалось, что в городе 730 человек находятся на домашнем карантине, в центрах - 608 человек.
По его словам, пациенты в стационарах получают полное лечение.
Они получают прововирусную и симптоматическую тепарию. На сегодня динамика улучшение отмечается в виде стабилизации температуры тела,- добавил он.
На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.
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