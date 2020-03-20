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Почти на 400 человек увеличилось число алматинцев на домашнем карантине

696 человек - в провизорных центрах.

Фото : акимат Алматы20 марта 2020, 13:19

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о том, сколько людей в городе находятся на карантине, передает zakon.kz.

На карантине в провизорных центрах находится 696 человек. 1108 человек на домашнем карантине, - сказал он на брифинге по теме "О состоянии лиц, заражённых коронавирусной инфекцией".

19 марта сообщалось, что в городе 730 человек находятся на домашнем карантине, в центрах - 608 человек.

По его словам, пациенты в стационарах получают полное лечение.

Они получают прововирусную и симптоматическую тепарию. На сегодня динамика улучшение отмечается в виде стабилизации температуры тела,- добавил он.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

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