Экотренды в Казахстане: как можно испортить хорошие идеи

Все больше наших граждан начинают осознавать свою ответственность перед окружающей средой, состояние которой ухудшается.

В последние годы мир охватил бум "зеленых" инициатив. Не обошел он стороной и Казахстан. Если проанализировать ряд экологических трендов в нашей стране, то выяснится, что далеко не все так радужно.

Все больше наших граждан начинают осознавать свою ответственность перед окружающей средой, состояние которой ухудшается. На этой волне у нас становятся популярными многие мировые экологические тренды. Вместе с тем, проанализировав то, как в Казахстане на практике реализуются экоинициативы, выяснилось, что не все здесь так однозначно. Для полноты картины рассмотрим ситуацию на примере как населения в частности, так и государства в целом.

В последнее время среди казахстанцев становится популярным такой экотренд как отказ от полиэтиленовых пакетов. Безусловно, это хорошая инициатива. Пластиковые пакеты наносят серьезный ущерб окружающей среде. В рамках вышеуказанной инициативы населению предлагают отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных аналогов, биоразлагаемых пакетов и многоразовых сумок.

Большинство из предложенных альтернатив на практике не отличаются экологичностью. Например, хотя бумажные пакеты и быстро разлагаются, но для производства бумаги вырубаются леса. Также не все биоразлагаемые пакеты на самом деле разлагаются в земле. Это тот же самый полиэтилен, но со спецдобавкой, которая ускоряет распад пакета на мелкие частицы, то есть на микропластик. Эти частицы быстрее проникают в воду, почву, организмы животных и людей.

Или рассмотрим другую модную среди населения экотему – электромобили и электросамокаты. При их выборе люди руководствуются двумя главными желаниями: сэкономить на топливе/проезде и стремлении сохранить окружающую среду. Если с реализацией первого намерения в Казахстане проблем не возникнет (электроэнергия у нас недорогая), то со вторым будут определенные трудности.

С одной стороны, действительно, в отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электрокары не производят вредных выбросов в атмосферу в виде выхлопных газов. С другой, в Казахстане львиная доля электроэнергии производится из ископаемого топлива - угля. Причем не самого лучшего качества. ТЭЦ страны являются одними из главных загрязнителей воздуха в городах. При существующем положении дел, рост количества электротранспорта будет только способствовать ухудшению экологической обстановки в Казахстане.

Если изучать тему экотрендов на государственном уровне, то можно заметить, что и здесь не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Так, власти Казахстана в рамках политики построения "зеленой" экономики в последние годы подписали множество международных экологических обязательств. Одним из главных из них является Парижское соглашение по климату.

Суть документа заключается в том, что страны-участницы в целях снижения глобального потепления должны уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Казахстан в рамках этого соглашения обязался с 2020 года за 10 лет снизить выбросы парниковых газов на 15%.

Выполнение этих обязательств – это наш вклад в дело борьбы с глобальным потеплением. Однако подходить к этому вопросу на национальном уровне нужно очень аккуратно. Особенно с учетом разрастающегося из-за коронавируса мирового экономического кризиса.

Несмотря на все попытки индустриализации экономики главными источниками дохода бюджета страны до сих пор остаются нефтегазовая и горнодобывающая сферы. Вместе с тепло- и электроэнергетикой, а также сельским хозяйством на эти отрасли приходятся основные выбросы парниковых газов. Для масштабного внедрения новых технологий и оборудования по снижению выбросов СО2 потребуются миллиарды долларов. Резкий рост затрат на эти цели сразу же скажется на росте стоимости продукции и снижению ее конкурентоспособности на мировых рынках. В свою очередь, снижение объемов производства в вышеуказанных отраслях, где трудятся сотни тысяч казахстанцев, негативно отразиться на экономике страны. А она и так сейчас находится в плачевном состоянии из-за мирового кризиса, вызванного коронавирусом.

Таким образом, как видно из вышеперечисленных примеров, экологические тренды в Казахстане, несмотря на свои благие цели, не всегда несут пользу. При слепом следовании за ними можно больше навредить, чем помочь как экологии в частности, так и стране в целом.

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