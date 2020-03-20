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Видео с "падающими" людьми прокомментировали в полиции Алматы

Рассылки о том, что в городе люди массово теряют сознание – фейки.

Фото : кадр видео20 марта 2020, 16:58

В полиции Алматы прокомментировали видео, на которых люди якобы упали в обморок, передает zakon.kz.

В пресс-службе ДП города сообщили: в социальных сетях распространяются отрывки из нескольких видео, закадровые описания к которым не соответствуют действительности.

На самом деле имели место следующие факты: в первом случае – наезд на пешехода на пересечении улиц Гоголя и Муратбаева. Женщину сбил троллейбус, она получила телесные повреждения, по делу начато расследование, назначена экспертиза. Во втором эпизоде – поступил сигнал на "102" о том, что пьяный мужчина лежит вдоль проезжей часть. Участковый инспектор подтвердил информацию, мужчине оказали первую помощь. В третьем случае – пассажиру одного из автобусов стало плохо (приступ эпилепсии), его вывели на улицу, вызвали скорую помощь. Поэтому рассылки о том, что в городе люди массово теряют сознание – фейки, - сообщили в ДП города Алматы.

Там напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и уточнили, что эти действия в период ЧП влекут за собой ограничение или лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Призываем граждан не сеять необоснованную панику в обществе, выдавая ложные, неподтвержденные сведения за правду. Это преступление и за это следует наказание. Нужно относиться с большим сомнением к информации, первоисточник которых, как правило, не известен. Тиражировать ее тоже не советуем, - заключили в полиции.


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