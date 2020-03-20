Четыре страны помогут Казахстану бороться с коронавирусом

МИД также договорился с эпидемиологами ряда стран о консультациях для Министерства здравоохранения Казахстана.

Южная Корея, Китай, Япония и Швейцария готовы оказать гуманитарную помощь Казахстану, передает zakon.kz.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что ведомство ведет активную работу по привлечению гуманитарной помощи в Казахстан.

На сегодня уже достигнуты договоренности о получении соответствующей помощи из Республики Корея, Китая, Японии и Швейцарии. В частности, это будут медицинские маски, вирусные тестеры, защитная одежда, спецоборудование, а также консультационная поддержка казахстанским медикам, - говорится в сообщении.

Например, эпидемиологи из Кореи и Японии уже на днях (23-24 марта) планируют провести специальные видео-консультации для казахстанского Министерства здравоохранения. Также есть договоренность по эпидемиологическим консультациям с рядом стран. Например, с Израилем, отметили в МИД.

В Казахстане 20 марта зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев заражения, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин, чтобы не допустить распространения болезни по всей стране.

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