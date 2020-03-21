Владелец ресторана оштрафован за проведение банкета в Кокшетау

Нарушение выявили в ходе полицейского рейда.

В Кокшетау владелец ресторана разрешил провести банкет во время чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Нарушение выявили в ходе полицейского рейда

Около ста человек находились в зале и бурно отмечали торжество после 10 вечера. Директору пришлось заплатить штраф почти 30 тысяч тенге.

Кроме этого, работающие до позднего времени кафе полицейские выявили в Есильском и Жаксынском районах. Еще 2 факта зарегистрированы в Кокшетау.

Владельцев данных заведений прошу соблюдать установленные требования и также хотел предупредить, что за неисполнение установленных требований предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 304, которая предусматривает штраф в размере до 2 тысяч МРП либо лишение свободы до 10 лет, - рассказал начальник УАП ДП Акмолинской области Аслан Кызбикенов.

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