В Алматы изменен график работы общественного транспорта

С 24 марта текущего года общественный транспорт в Алматы будет работать до 21:00.

Об изменении графика движения общественного транспорта Алматы, сообщает zakon.kz.

С 24 марта текущего года общественный транспорт в Алматы будет работать до 21:00.

Мониторинг и анализ работы общественного транспорта показал снижение пассажиропотока на 70%. В связи с чем алматинским Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов.

Отметим, ранее сообщалось о том, что несмотря на значительное снижение пассажиропотока, для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом 95%.

Работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена.

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