Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Активистка пишет, что в Швеции не тестируют людей с подозрением на коронавирус, если они не нуждаются в срочной медицинской помощи.

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что подозревает, что она вместе с отцом Сванте Тунбергом после поездки в Европу заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, она соблюдает режим самоизоляции в арендованной квартире вдали от матери и сестры.

Примерно десять дней назад я начала ощущать некоторые симптомы, в то же время, что и мой отец, который путешествовал со мной из Брюсселя, — пишет Грета.

Она добавляет, что в Швеции не тестируют людей с подозрением на коронавирус, если они не нуждаются в срочной медицинской помощи.

Поэтому я не сдавала анализ на COVID-19, но очень вероятно, что у меня был именно он, учитывая обстоятельства и симптомы, - пишет Тунберг.

Она также подчеркнула, что хочет донести до людей мысль о том, как легко можно заражать других, даже не подозревая при этом, что сам являешься носителем вируса. Тунберг добавила, что, если бы не ее отец, у которого симптомы проявились гораздо сильнее, она бы даже и не подумала бы, что может быть заражена.

По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 574, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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