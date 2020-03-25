Эпидемия коронавируса не затормозит глобальное потепление - эксперт

По его словам, последствия коронавируса будут негативными для внедрения новых “зеленых” технологий.

Снижение объемов полетов самолетов и поездок на автотранспорте, а также связанное с этим уменьшение потока СО2 в атмосферу не окажет никакого влияния на снижение темпов глобального изменения климата. Об этом заявил руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. , передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С точки зрения климата коронавирус и ограничения, которые следуют из-за него, не имеют никакого влияния на климат. Климат - это реакция климатической системы на концентрацию парниковых газов в атмосфере. Концентрация определяется лет за 30, поэтому небольшое снижение потока парниковых газов в атмосферу сейчас ничего не значит. Надо это усреднить на 30 лет, а то и на 50, - сказал он.

По его словам, последствия коронавируса будут негативными для внедрения новых, "зеленых" технологий, в том числе, увеличения числа электростанций, работающих от возобновляемых источников энергии.

Ранее отдельные научные институты подсчитывали снижение выбросов СО2 от сокращения полетов самолетов в США, Китае и Европе, а также от сокращения числа автомобильных поездок в городах, где введен карантин из-за коронавируса. Ученые обозначили цифру порядка 200 миллионов тонн СО2 в год, которые не попали в атмосферу. Между тем, выбросы человечества в год составляют 54 миллиарда тонн.

Эксперт отметил, что если сейчас летают меньше, то через год-два будут летать больше. Кроме того, полеты и поездки на автотранспорте может быть и уменьшаются, но выработка энергии остается на том же уровне, а значит и выбросы тоже.

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