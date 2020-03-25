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Участкового уволили после шутки про коронавирус

Полицейский по WhatsAp отправил снятый им видеоролик однокласснику.

Фото : Пресс-служба ДП Костанайской области25 марта 2020, 16:05

Участкового инспектора полиции села Ершовка Узунколького района освободили от занимаемой должности после шутки про коронавирус, сообщает zakon.kz.

Полицейский по WhatsAp отправил снятый им видеоролик однокласснику.

На видео участковый и его товарищи в одном из домов поселка Ершовка обнаружили тайник - флагу со спиртом 28-летней давности.

Половник со спиртом подожгли, жидкость горела. Полицейский и его товарищи, обсуждая эту находку, высказались, что теперь коронавирус с такими запасами нас не возьмет.

В дальнейшем спирт вылили в септик.

По данному факту проведено служебное расследование, участковый освобожден от занимаемой должности за нарушение этических норм, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Костанайской области.

Стоит отметить, что видеоролик получил распространение в сети.


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