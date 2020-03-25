Участкового уволили после шутки про коронавирус

Полицейский по WhatsAp отправил снятый им видеоролик однокласснику.

Участкового инспектора полиции села Ершовка Узунколького района освободили от занимаемой должности после шутки про коронавирус, сообщает zakon.kz.

Полицейский по WhatsAp отправил снятый им видеоролик однокласснику.

На видео участковый и его товарищи в одном из домов поселка Ершовка обнаружили тайник - флагу со спиртом 28-летней давности.

Половник со спиртом подожгли, жидкость горела. Полицейский и его товарищи, обсуждая эту находку, высказались, что теперь коронавирус с такими запасами нас не возьмет.

В дальнейшем спирт вылили в септик.

По данному факту проведено служебное расследование, участковый освобожден от занимаемой должности за нарушение этических норм, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Костанайской области.

Стоит отметить, что видеоролик получил распространение в сети.

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