Под ударом вся мировая экономика - Путин

Во многих странах продолжает нарастать число заболевших коронавирусом.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации заявил о сложной ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz.

Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, во многих странах продолжает нарастать число заболевших, под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад, — сказал российский лидер.

Путин указал и на то, что Россия граничит с государствами, серьезно пораженными эпидемией. Поэтому, по его словам, объективно невозможно полностью заблокировать проникновение инфекции на территорию страны.

Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организовано и на опережение. Главный приоритет здесь - жизнь и здоровье граждан, - подчеркнул российский лидер.

Он также предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда – 12 тысяч 130 рублей (72 780 тенге) в связи с пандемией коронавируса.

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