Азербайджан объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Также в России следующая неделя объявлена нерабочей.
Фото : REUTERS / Yonhap25 марта 2020, 20:53
В Азербайджане объявили следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.
C 20 до 29 марта в Азербайджане были нерабочие дни в связи с праздником Навруз. Согласно решению кабмина, для сотрудников с пятидневной рабочей недели 29 марта – 3 апреля будут нерабочими, для сотрудников с шестидневной - до 4 апреля, - говорится в сообщении оперативного штаба.
По информации РИА Новости, решение не касается сотрудников структур государственной важности, банков, аптек, пищевой отрасли.
Также в России следующая неделя объявлена нерабочей.
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