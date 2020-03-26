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Хватает ли врачей-инфекционистов в Казахстане

Врачи из Алматы и Нур-Султана вполне справляются с объемом госпитализации, сказала Бюрабекова.

Фото : СЦК26 марта 2020, 11:15

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова рассказала, хватает ли врачей-инфекционистов в Алматы и Нур-Султане, передает zakon.kz.

На сегодняшний день кадровый резерв сформирован для всех городов. Но и тот, и другой город вполне справляются с объемом госпитализации или тех, кто поступает на карантин. А для усиления санитарно-эпидемиологической мы прикомандировали из разных регионов людей и в Нур-Султан, и в Алматы для того, чтобы организовать дежурства на блокпостах и также участвовать нам в помощь в расследовании эпидситуации, - сказала она.

16 марта в Казахстане начал действовать режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На утро 26 марта известно, что в стране зарегистрировано 88 случаев коронавируса.


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