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По семи городам разъехались пассажиры, летевшие с зараженной коронавирусом в Актобе

17 уехали в Нур-Султан, Алматы, Кызылорду, Караганду, Костанай, Уральск и Шымкент.

Фото : moscow-airports.com26 марта 2020, 11:50

Пассажиры, летевшие с зараженной коронавирусом в Актобе, разъехались по семи городам Казахстана, передает zakon.kz.

Это первый случай опасной инфекции в Актобе. Женщину прямо из аэропорта с четырьмя пассажирами, которые сидели рядом с ней и были в близком контакте, забрали в инфекционку.

После того как лаборатория подтвердила вирус, 41 пассажира злосчастного рейса нашли и поместили на карантин. 17 человек успели уехать в другие города, - сообщает "Диапазон".

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По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаевой, в самолете Аэрофлота из Москвы было 58 пассажиров.

Два прибыли из страны категории 1А, три – из стран категории 1В. Четверых пассажиров прямо из аэропорта доставили в инфекционный госпиталь. 41 пассажир – жители Актобе, 17 уехали в Нур-Султан, Алматы, Кызылорду, Караганду, Костанай, Уральск и Шымкент. Туда отправили сообщения, их изолировали в своих городах. Членов экипажа было 6, они не в Актобе. На борту был также гражданин Азербайджана, он живет в Актобе и находится в госпитале. Проверку прошли сотрудники аэропорта и сами санэпидемиологи, – сказала Беркимбаева.

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