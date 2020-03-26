Грозит ли казахстанцам дефицит маргарина и майонеза?

Как уверяют производители, по крайней мере, в ближайшие 3-4 месяца волноваться по этому поводу не стоит.

Несмотря на тревожные настроения в обществе по поводу якобы надвигающегося дефицита, продовольственные магазины пока не пустуют, а отечественные предприятия по производству продуктов и товаров первой необходимости работают в прежнем режиме. Но практически каждый завод по производству тех же макарон, хлеба или кондитерских изделий зависит от поставок сырья для изготовления своей продукции. И одним из таких производств является завод по рафинации растительных масел и фасовочный комплекс АО "Евразиан Фудс", расположенный в Караганде. О том, насколько данное предприятие и дальше готово обеспечивать своими товарами казахстанский рынок, выяснил журналист zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО "Евразиан Фудс", завод производит маргарин, промышленные жиры, масла, спреды, фасует сливочные масла. То есть, практически все, что потребители намазывают на хлеб, добавляют в каши, а промышленные предприятия используют для изготовления хлеба, тортов, круасанов, самсы и других продуктов из теста.

Также мы входим в холдинг "Eurasian Foods Corporation", который производит майонезы, растительные масла, соусы, кетчупы и т.д. Сейчас оба наших завода работают с обычной нагрузкой. При этом мы получили и тщательно соблюдаем рекомендации по соблюдению санитарных норм на предприятиях. Те работники, что могут не участвовать непосредственно в производственном процессе, переведены на режим удаленной работы. А тем, кто непосредственно трудится на предприятиях, мы обеспечили возможность безопасной работы и доставляем их на своем автотранспорте, то есть на специальных автобусах, которые тоже тщательно дезинфицируются. Кроме того, все сотрудники при входе на предприятие проходят медицинский осмотр. То есть мы сделали все возможное для усиления санитарных норм на предприятиях, и продолжаем работать в обычном режиме, – сообщили в пресс-службе АО "Евразиан Фудс".

Если же говорить об объемах, то в год только карагандинский завод производит несколько тысяч тонн, а в сутки – от 150 до 200 тонн различной продукции. И сейчас увеличены объемы ее поставки в региональные филиалы и торговые сети по всей стране, так как у казахстанцев в последнее время повысился спрос на продукты, используемые для выпечки тортов или хлеба, приготовления салатов и других блюд. И в принципе в этом нет ничего удивительного. Ведь, когда люди находятся долгое время дома, то начинают уделять больше внимания кулинарным изыскам и экспериментам.

Но опять же, как заверили в пресс-службе компании, все вагоны и автотранспорт, используемые для транспортировки, тщательно обрабатываются дезинфицирующим раствором, потом отстаивается определенное время, и лишь после этого происходит погрузка и отправка.

На ближайший обозримый период, минимум на 3-4 месяца, у нас уже есть запасы сырья как в самих филиалах, так и на наших складах. Мы предполагаем, что в пределах этого времени будем работать в том же производственном режиме и отгружать продукцию. И казахстанцы могут быть уверены в том, что придя в магазин, увидят наш товар на прилавках. И мы не снижаем наших производственных планов. Конечно, за исключением каких-то непредвиденных моментов, которые могут ужесточить складывающуюся ситуацию. Но мы работаем с 70-х годов прошлого века, и уже 30 лет – именно в рыночных условиях. При этом постепенно увеличиваясь и модернизируя производство. И мы надеемся, что все эти проблемы тоже разрешатся, и потребитель будет и дальше обеспечен продукцией, которую мы производим, – подытожили в пресс-службе АО "Евразиан Фудс".

Подготовил Владимир Демидов

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