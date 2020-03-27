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Как себя чувствуют заболевшие коронавирусом в Алматы

В Алматы на сегодня 48 пациентов с коронавирусом.

Фото : Акимат Алматы27 марта 2020, 12:10

Руководитель Управления здравоохраненияТлеухан Абильдаев рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусом в Алматы, передает zakon.kz.

В Алматы на сегодня 48 подтвержденных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией, из них в инфекционных стационарах находятся 47 пациентов и 1 пациентка выписана с выздоровлением.

Из пятерых вновь выявленных четверо прибыли 26 марта рейсом Минск-Алматы, двое прибыли рейсом Москва-Алматы 26 марта. Один из заболевших прилетел 15 марта рейсом Стамбул – Алматы, изолирован как близкий контактный 18 марта, первичный анализ отрицательный. При повторной сдаче анализа 26.03.2020г. вышел положительный результат, все это время он был изолированным, - рассказал он.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На 12:00 27 марта известно о 124 случаях заражения коронавирусом.


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