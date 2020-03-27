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Сколько человек находится на карантине в Алматы

У всех, кто на карантине, нет повышенной температуры.

Фото : Акимат Алматы27 марта 2020, 12:16

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, сколько человек в городе находится на карантине из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Сейчас в провизорных центрах находятся 1099 человек, из них - 72 детей. В карантинный центрах находятся 471 человек. На домашнем карантине- 2037 граждан.

У всех находящихся на карантине температура тела в пределах нормы, катаральных симптомов не выявлено, - сказал руководитель Управления здравоохранения Тлеухан Абильдаев.

Он напомнил, что теперь все прилетевшие, в независимости от страны, помещаются на двухдневный карантин для сдачи анализов. Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения. У них берутся анализы на COVID-19, в случае, если инфекции не подтверждается, они выписываются домой.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На 12:00 27 марта известно о 124 случаях заражения коронавирусом.


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