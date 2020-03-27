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В Алматы улучшилось состояние одного зараженного коронавирусом ребенка

Состояние 45 больных удовлетворительное, один человек в тяжелом состоянии, состояние второго - средней степени тяжести.

Фото : Акимат Алматы27 марта 2020, 12:40

В Управлении здравоохранения Алматы сообщили, что состояние ребенка, зараженного коронавирусом, средней степени тяжести, но с улучшением, передает zakon.kz.

Сейчас в Алматы зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом. Одна пациентка вчера была выписана из больницы, другая в тяжелом состоянии, состояние третьего пациента - средней степени тяжести.

В целом состояние 45 больных удовлетворительное, у женщины которая находится на аппарате ИВЛ состояние остается тяжелым и у 1 ребенка средней степени тяжести с улучшением. Выписанная пациентка теперь находится на дому на 14- дневным наблюдением сотрудников поликлиники, - сказал руководитель Управления Тлеухан Абильдаев.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На 12:00 27 марта известно о 124 случаях заражения коронавирусом.


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