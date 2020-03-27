Мужчина, "закрывший на карантин" четыре города, извинился перед казахстанцами
Свое обращение молодой человек записал на видео.
Сельчанин из Костанайской области, "закрывший на карантин" четыре города региона, принес свои извинения казахстанцам, сообщает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, распространителем ложной информации оказался 28-летний житель поселка Каскад, Мендыкаринского района Владимир Дядин. В настоящее время по факту полиция проводит проверку, а сам молодой человек записал на видео новое обращение к казахстанцам.
В снятом видеоролике автор фейка, попросил прощения у жителей Костанайской области за то, что заставил их волноваться. А свой поступок объяснил тем, что неправильно воспринял информацию из социальных сетей про коронавирус. Он посоветовал казахстанцам не поддаваться панике и не верить фейковым рассылкам в такое непростое время для страны.
Как сообщалось ранее, молодой человек, в мессенджере WhatsApp распространил аудиосообщение о том, что с 29 марта 2020 года якобы закрываются на карантин города Костанай, Лисаковск, Рудный, Тобол. В сообщении мужчина предупреждает жителей поселка Ломоносова, Мендыкаринского района, что с указанного числа будут перекрыты все трассы.
Данная информация была опровергнута соответсвующими госорганами. На сегодняшний день карантин в Костанайской области не введен.
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