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О ситуации с коронавирусом в Казахстане. Видео брифинга с Абаевым

Министр на брифинге ответил на актуальные вопросы.

Фото : пм27 марта 2020, 16:01

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев выступил на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в стране, передает zakon.kz.

По состоянию на 14.20 в стране зарегистрировано 125 случаев заражения инфекцией. Последний - в Павлодарской области.

Министр на брифинге ответил на актуальные вопросы. Предлагаем видео.


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