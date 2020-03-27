О ситуации с коронавирусом в Казахстане. Видео брифинга с Абаевым
Министр на брифинге ответил на актуальные вопросы.
Фото : пм27 марта 2020, 16:01
Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев выступил на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в стране, передает zakon.kz.
По состоянию на 14.20 в стране зарегистрировано 125 случаев заражения инфекцией. Последний - в Павлодарской области.
Министр на брифинге ответил на актуальные вопросы. Предлагаем видео.
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