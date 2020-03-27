Полицейские будут спрашивать у казахстанцев, что они делают на улице
Желательно, чтобы гражданин имел телефон руководителя или сотрудника кадровой службы, который мог бы подтвердить его выход на работу,
Фото : кадр из видео27 марта 2020, 16:18
Полицейские могут уточнять граждан, находящихся на улице, о цели их пребывания, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.
Граждане, вышедшие на улицу, должны быть готовы к тому, что сотрудники полиции могут спросить их, куда они направляются. Желательно, чтобы гражданин имел телефон руководителя или сотрудника кадровой службы, которые могли бы подтвердить его выход на работу, — сообщил Абаев.
Министр напомнил, что с полуночи начнут действовать строгие ограничения на выход из жилища. Исключение составит только покупка продуктов, лекарств или выход на работу.
Продуктовые магазины и аптеки расположены в близости к домам, поэтому сотрудники полиции будут вправе проследить действительно ли гражданин направляется для покупки лекарств с последующим направлением домой, — уточнил глава МИОР.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013767-9a85a4ec07e53a84f1da363c2aa54c72
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...