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Полицейские будут спрашивать у казахстанцев, что они делают на улице

Желательно, чтобы гражданин имел телефон руководителя или сотрудника кадровой службы, который мог бы подтвердить его выход на работу,

Фото : кадр из видео27 марта 2020, 16:18

Полицейские могут уточнять граждан, находящихся на улице, о цели их пребывания, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Граждане, вышедшие на улицу, должны быть готовы к тому, что сотрудники полиции могут спросить их, куда они направляются. Желательно, чтобы гражданин имел телефон руководителя или сотрудника кадровой службы, которые могли бы подтвердить его выход на работу, — сообщил Абаев.

Министр напомнил, что с полуночи начнут действовать строгие ограничения на выход из жилища. Исключение составит только покупка продуктов, лекарств или выход на работу.

Продуктовые магазины и аптеки расположены в близости к домам, поэтому сотрудники полиции будут вправе проследить действительно ли гражданин направляется для покупки лекарств с последующим направлением домой, — уточнил глава МИОР.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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