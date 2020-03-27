Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Туркестанский предприниматель выделил 10 млн тенге на борьбу с коронавирусом

Вместе мы сможем все преодолеть – Ертаев.

Фото : Пресс-служба Туркестанского областного филиала партии Nur Otan27 марта 2020, 17:01

К сожалению, эпидемия коронавируса, от которой страдает весь мир, добралась и до Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил в республике чрезвычайное положение, поручили усилить меры по противодействию коронавирусу. Со стороны государства проводится соответствующая работа, передает zakon.kz.

В этот сложный для все нас период, наши соотечественники, патриоты, оказывают помощь народу. Один из них —​ известный предприниматель​ ​ Сырым Ертаев. Директор ТОО​ "Қайып ата" поддержал обращение Елбасы и в рамках акции​ "Біз біргеміз!"​ из личных средств перечислил в специальный фонд​ ​ 10 миллионов тенге. Член партии​ Nur Otan, настоящий патриот своей страны, он до этого построил дома нескольким семьям, оказывал благотворительную помощь нуждающимся.​

Сегодня, когда весь Казахстан борется с эпидемией коронавируса, я посчитал сыновним долгом помочь своей стране. В обращении народу Казахстана Елбасы выступил с важной инициативой. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: "Если каждый из нас с максимальной ответственностью будет выполнять свою работу, мы сможем быстрее преодолеть это испытание". Поэтому каждый гражданин должно строго соблюдать правила чрезвычайного положения, выполнять требования представителей власти и врачей. Вместе мы сможем все преодолеть, – говорит​ ​Сырым Ертаев.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты