В Туркестанской области нет дефицита социально значимых продовольственных товаров

На сегодняшний день на складах стабфонда Туркестанской области хранятся около 30 тонн моркови, картофеля, крупы, сахара и подсолнечного масла.

В Туркестанской области цены на социально значимые продовольственные товары стабильны, сообщает zakon.kz.

Тем не менее, в последние дни наблюдается рост цен на гречку, картофель и яйца. К примеру, если, предельно допустимая розничная цена на гречневую крупу была установлена в размере 302 тенге, то в городе Кентау, Казыгуртском, Отырарском, Мактааральском и Жетысайском районах ее продают по 350 тенге.

Кроме того, предельно допустимая розничная цена за десяток яиц установлена в размере 291 тенге. Несмотря на это в Кентау десяток яиц реализуют по 330 тенге, в Сайрамском районе – по 320 тенге, в Толебийском и Сузакском районах - по 300 тенге. Также со 132 до 160 тенге увеличилась цена на картофель.

Рост цен на картофель наблюдался в городах Кентау, Туркестан, Сайрамском, Сарыагашском, Отырарском и Ордабасинском районах. Самый дорогой картофель продают в Туркестане - 170 тенге за один килограмм.

В настоящее время в регионе специальные мобильные группы еженедельно проводят мониторинг цен во всех крупных торговых центрах и рынках. В случае необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания, жители могут обратиться и подать жалобу в колл-центр по номеру 109, - говорится в сообщении пресс-службы акима Туркестанской области.

Стоит отметить, на сегодняшний день на складах стабфонда Туркестанской области хранятся около 30 тонн моркови, картофеля, крупы, сахара и подсолнечного масла.

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