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Конные патрули подключили к охране границ закрытого Алматы

Их направили на охрану труднодоступных участков. по периметру карантинной зоны вышел конный патруль

Фото : пресс-служба Департамента полиции Алматы28 марта 2020, 15:38

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что в структуре ДП, с учетом специфики и инфраструктуры мегаполиса, конных подразделений не предусмотрено. Однако, в случае возникновения острой необходимости, полицейские верхом на коне выходят на патруль, передает zakon.kz.

Стражи правопорядка отмечают, что конное патрулирование организовывается при активном содействии общественности. Иными словами, местные жители абсолютно безвозмездно предоставляют в распоряжение полиции лошадей.

На сегодняшний день эта работа ведется на территории отдаленных населенных пунктов Алатауского района, таких как микрорайоны “Рахат”, “Мадениет”. Через эти поселки можно, минуя блокпосты, пройти на территорию Алматинской области, в этой связи здесь, на объездных тропах, установлены заградительные бетонные плиты и организовано конное патрулирование. За правопорядком следят участковые инспекторы, – сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Улан Абулхаир.

Добавим, что с 19 марта Алматы закрыт на карантин в рамках объявленного в Казахстане режима ЧП с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19. На данный момент в мегаполисе подтверждено 58 случаев заболевания коронавирусом, 2 человек вылечились, погибших в городе нет.


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