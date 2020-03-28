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Более 21 млрд тенге выделят на закуп средств индивидуальной защиты в Казахстане

Также сегодня из резерва правительства на закуп социально-значимых продуктов питания выделено 14,7 млрд тенге.

Фото : SalamNews28 марта 2020, 16:31

Более 21 млрд тенге выделят из резерва правительства на закуп средств индивидуальной защиты для полицейских и врачей в Казахстане, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Выделено 21,4 млрд тенге на закуп средств индивидуальной защиты для врачей, полицейских и других лиц, которые задействованы для борьбы с коронавирусом, — сообщил Абаев.

Также сегодня, по его словам, из резерва правительства на закуп социально-значимых продуктов питания выделено 14,7 млрд тенге.

Предусмотрено 10,7 млрд тенге для акиматов и городов республиканского значения на закуп средств индивидуальной защиты лекарственных и медицинских средств, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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