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В Атырау у 21 контактного коронавирус не подтвердился

Они будут находится на карантине в течение 14 дней.

Фото : КТК28 марта 2020, 17:41

У 21 контактного больного в Атырау коронавирус не подтвердился. Также отрицательными оказались анализы четырех медработников, которые брали анализы у зараженных, сообщает zakon.kz.

По информации управления здравоохранения Атырауской области у четырех зараженных коронавирусом в Атырауской области в общей сложности был выявлен 21 контактный. Все прошли экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Анализы показали отрицательный результат. Они будут находится на карантине в течение 14 дней.

Кроме того, отрицательным оказался тест на коронавирус у четырех медработников, которые брали кровь на анализ у зараженных Covid-19.


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