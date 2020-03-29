На сегодняшний день в стране подтверждены 229 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 00.50 час 29 марта 2020 года в Казахстане. Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусом в Алматы, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 229 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 135 случаев,

в Алматы – 60 случаев,

в Карагандинской области - 7 случаев,

в Атырауской области - 5 случаев,

в Акмолинской области - 6 случаев,

в Жамбылской области - 3 случая,

в Шымкенте - 2 случая,

в Восточно - Казахстанской области - 2 случая,

в Алматинской области - 4 случая,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Северо - Казахстанской области - 1 случай,

в Павлодарской области -1 случай,

в Мангистауской области - 1 случай,

в Кызылординская области - 1 случай.

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