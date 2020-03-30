Заниматься спортом во время карантина рекомендует Минздрав Казахстана

Постоянное пребывание в сидячем положении и низкий уровень физической активности могут негативно повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье граждан.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом призвал казахстанцев оставаться физически активными во время карантина, передает zakon.kz.

Сообщается, что сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье и на качество жизни. Карантин также может поставить под угрозу психическое здоровье граждан.

Чтобы избежать этого, в штабе рекомендуют:

- делать короткие активные перерывы в течение дня;

- использовать онлайн-ресурсы, которые предлагают комплекс физических упражнений;

- ходить, поскольку даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь оставаться человеку активным;

- проводить время в стоячем положении. Нужно сократить время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавать предпочтение положению стоя;

- расслабляться, потому что медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут сохранять спокойствие.

Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков.

Также Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганда, Темиртау, Сарань, Абай, Шахтинск закрыли на карантин.

На 00.20 30 марта в стране зарегистрировано 284 случая заражения коронавирусом.

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